Nog steeds veel oversterfte in 2022, vooral door griep en covid

Afgelopen jaar zijn in iedere leeftijdsgroep opnieuw meer mensen overleden dan verwacht. Belangrijke oorzaken waren de griep en corona. De oversterfte was iets lager dan in 2020 en 2021, toen dit aantal sterfgevallen voornamelijk te wijten was aan covid-19, becijfert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Maar ook in 2022 gingen er meer mensen dood dan voor de coronapandemie, zelfs in vergelijking met 2015 en 2018 waarin een zware griepgolf heerste.