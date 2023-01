Hoofdstad Noord-Korea in lockdown om ‘luchtwegaandoeningen’

Autoriteiten in de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang hebben een vijfdaagse lockdown afgekondigd in reactie op toenemende gevallen van een niet-gespecificeerde luchtwegaandoening. Dat meldt het in Zuid-Korea gevestigde NK News op basis van een regeringsverklaring, waarin geen gewag wordt gemaakt van covid-19. Inwoners van de stad moeten tot het einde van zondag thuisblijven en zich meerdere keren per dag aan temperatuurcontroles onderwerpen.