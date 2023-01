Inspecteurs van het Internationaal Atoomenergieagentschap hebben geen militair materieel aangetroffen in Oekraïense kerncentrales, zei IAEA-baas Rafael Grossi in het Europees Parlement. Volgens de Russische buitenlandse inlichtingendienst heeft Oekraïne door het westen geleverde wapens opgeslagen in kerncentrales in het hele land. Daarvan zijn er vier in het land.