Bij zijn afscheid uit de Tweede Kamer is voormalig ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Kamervoorzitter Vera Bergkamp kondigde aan dat Segers een lintje kreeg aan het einde van haar afscheidsspeech, waarin ze vol lof was over de afzwaaiende politicus. Ze roemde vooral Segers’ betrokkenheid en gevoel voor humor.