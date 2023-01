Scheepswerf Royal IHC is met zijn schuldeisers aan het onderhandelen om de schuldenlast van het bedrijf te verlagen. Dat meldt de Zuid-Hollandse onderneming in haar jaarverslag over 2021. Dat kwam later naar buiten omdat het akkoord met de belangrijkste schuldeisers in het verslag van het noodlijdende bedrijf moest worden verwerkt. Royal IHC geeft aan er met de schuldeisers uit te gaan komen.