De oorlog in Oekraïne heeft de scholing van meer dan 5 miljoen kinderen verstoord, meldt UNICEF. De VN-organisatie roept op voor meer internationale steun zodat de kinderen niet verder achterop raken, nadat hun onderwijs al werd getroffen door de coronapandemie en in sommige gevallen ook door de eerder uitgebroken strijd in Oost-Oekraïne.