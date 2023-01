De economische activiteit in de eurozone laat deze maand een kleine groei zien, na zes maanden van krimp. Dat meldde marktonderzoeker S&P Global op basis van zijn index die de activiteit in de industrie en dienstensector meet. Volgens S&P Global is het ondernemersvertrouwen gestegen en zwakte de krimp bij de orderontvangst af. Ook was sprake van afkoeling van de productiekosten door de gedaalde energieprijzen.