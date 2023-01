Japanse exportbedrijven helpen Nikkei aan stevige winst

De aandelenbeurs in Tokio is dinsdag met een stevige winst gesloten. Vooral de exportbedrijven gingen vooruit dankzij een verdere daling van de Japanse yen ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Ook de techbedrijven stonden in de belangstelling in navolging van de koerswinsten in de Amerikaanse techsector. De beurshandel verliep opnieuw zeer rustig doordat veel Aziatische markten gesloten zijn vanwege de viering van het Chinees Nieuwjaar.