Maker zonneauto Lightyear stopt met eerste dure model

Maker van elektrische zonneauto’s Lightyear stopt met de productie van zijn eerste dure model en laat een bedrijfsonderdeel dat daarvoor verantwoordelijk is failliet gaan. De onderneming uit Helmond doet dat nadat er veel interesse was voor het veel goedkopere massamodel dat het over enkele jaren wil gaan maken. Daarvan zijn al 21.000 exemplaren besteld door leasebedrijven en autodeelbedrijven. Daarnaast tekenden al meer dan 40.000 consumenten in op een lijst om hun interesse in die auto kenbaar te maken.