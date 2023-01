Vijfentwintig middelgrote gemeenten, waaronder Terneuzen, Zutphen en Weert, willen komende jaren minstens 65.000 huizen bouwen om te helpen met het oplossen van het grote woningtekort in Nederland. Ze denken dat ze dit sneller en goedkoper kunnen dan grotere gemeenten. Maar daarvoor is het wel nodig dat er de nodige drempels weggenomen worden die het bouwen in deze plaatsen in de weg zit.