In het plaatsje Mariënburg in het district Commewijne staat –niet ver van een vervallen suikerfabriek– een enorm monument dat de komst van de eerste Javaanse contractarbeiders in Suriname op 9 augustus 1890 vanuit Nederlands-Indië moet uitbeelden. Hun nazaten en die van de pioniers die daarna volgden, gedenken met respect de voorouders die de basis hebben gelegd voor wat zij nu zijn geworden en hebben bereikt.