Volt wil jonge stemmer „opjutten” voor provinciale verkiezingen

Volt wil haar doorgaans jonge stemmers „op gaan jutten” om te gaan stemmen tijdens de Provinciale Statenverkiezingen. Dat zegt een woordvoerder van de partij bij een congres in de Utrechtse Jaarbeurs dat door honderden leden is bezocht. De pan-Europese partij doet mee in acht provincies, wil daar een „positief Europees geluid” laten horen en daar vooral veel betekenen waar het aankomt op stikstof, klimaat, infrastructuur en wonen.