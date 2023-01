Uber moet van Franse rechter miljoenen betalen aan chauffeurs

Uber is in Frankrijk veroordeeld tot het betalen van ongeveer 17 miljoen euro aan schadevergoeding en gederfde salarissen aan een groep chauffeurs die vond dat ze als werknemers hadden moeten worden behandeld in plaats van als zelfstandigen. De advocaat van de 139 chauffeurs die de zaak aanspanden, spreekt van een „vrij historische beslissing”. Maar Uber heeft al aangegeven het er niet bij te laten zitten en beroep aan te tekenen.