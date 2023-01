Google-moeder Alphabet en Netflix flink omhoog op Wall Street

Alphabet, het moederbedrijf van Google, en Netflix waren vrijdag grote winnaars op de beurzen in New York. Beleggers reageerden enthousiast op de aankondiging dat Alphabet wereldwijd zo’n 12.000 banen gaat schrappen om kosten te besparen. Van Netflix werden de kwartaalcijfers goed ontvangen, terwijl het algehele sentiment op Wall Street ook verbeterde na de recente verliesbeurten. Het aandeel Goldman Sachs was wel uit de gratie.