De Europese gasprijs is weer behoorlijk gestegen sinds eerder deze week nog het laagste prijsniveau in meer dan een jaar werd bereikt. Dat komt door het koude winterweer, waardoor mensen meer moeten stoken. Handelaren op de gasmarkt houden ook de situatie in Azië nauwlettend in de gaten, want als de vraag naar gas daar opeens flink toeneemt kan dat de import van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) in Europa onder druk zetten.