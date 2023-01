ZooParc in het Brabantse Overloon meldt vrijdag de dood van witte tijger Rama. Het dier had al langer last van gezondheidsproblemen, aldus de dierentuin. Verzorgers merkten op dat Rama minder eetlust had en niet meer alert reageerde. In overleg is besloten het dier niet langer te laten lijden. Rama is elf jaar geworden.