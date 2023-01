Hogescholen en universiteiten moeten hun selectiemethoden voor toelating van studenten onder de loep houden. Dat zegt de onderwijsinspectie. Er is tussen opleidingen weinig overeenkomst als het om selectie gaat. Opleidingen in het hoger onderwijs mogen van de wet zelf bepalen hoe ze selecteren, maar kansengelijkheid staat óók in de wet en de vraagt rijst of die niet in het gedrang komt.