Ministerraad zette Adema onder druk

Minister Piet Adema van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit is vrijdag in de ministerraad onder druk gezet om het mestbeleid voor Nederlandse boeren al per 1 maart aanstaande aan te scherpen in plaats van met ingang van 2024. „Ik zit klem tussen Den Haag, Brussel en de boeren”, zei Adema direct na de ministerraad in een telefoongesprek met boerenactieleider Bart Kemp. Op dat moment was de kabinetsbrief over de nieuwe maatregel nog niet naar buiten gebracht.