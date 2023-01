Alphabet, het moederbedrijf van Google, behoorde vrijdag tot de stijgers op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers verwerkten het nieuws dat het grote technologieconcern wereldwijd zo’n 12.000 banen gaat schrappen om kosten te besparen. Alphabet heeft net als veel branchegenoten last van een tragere groei doordat adverteerders voorzichtiger zijn geworden met hun uitgaven.