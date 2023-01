Meer mensen hebben tijdens de staking in het streekvervoer gebruikgemaakt van de deelauto’s van Greenwheels. De aanbieder zag donderdag een stijging van 15 procent in het aantal ritten in vergelijking met het gemiddelde van de andere dagen dit jaar. Ook meldden meer nieuwe klanten zich aan, volgens een woordvoerster een stijging van bijna een derde.