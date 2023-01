„Veel landen werken met het agressieve, Angelsaksische, economische model dat is gebaseerd op wederzijds wantrouwen.

Het stelt targets die vooral goed zijn voor aandeelhouders. Ik houd daar niet van en werk liever met het Rijnlandse model: goed is goed genoeg en genoeg is genoeg. En ík ga liever uit van wederzijds vertrouwen”, vertelt Bo Teerling.