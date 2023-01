Staalfabrikant ArcelorMittal en olie- en gasconcern Shell stonden vrijdag in de kopgroep van de AEX-index op het Damrak, die een voorzichtig herstel liet zien na de flinke verliesbeurt een dag eerder. Beleggers schoven de zorgen over een mogelijke recessie door de renteverhogingen van de centrale banken even aan de kant en trokken zich op aan positieve signalen uit China.