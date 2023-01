AEX krabbelt op, aandacht voor AkzoNobel na cijfers concurrent

De AEX-index op het Damrak lijkt vrijdag wat op te krabbelen na de flinke verliesbeurt een dag eerder. Beleggers schuiven de zorgen over een mogelijke recessie door de renteverhogingen van de centrale banken even aan de kant en trekken zich op aan positieve signalen uit China. Volgens de Chinese autoriteiten is het ergste van de coronagolf in het land achter de rug. Dat zorgde voor optimisme over de heropening van de Chinese economie op de Aziatische aandelenmarkten.