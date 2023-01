Het kabinet is bereid te betalen voor moderne Leopard 2-tanks die andere landen naar Oekraïne sturen. Op eenzelfde wijze heeft Nederland eerder al bijgedragen aan tientallen oude Sovjet-tanks die Tsjechië aan Oekraïne heeft geleverd. „Dat is zeker iets wat we bereid zijn te doen”, zegt defensieminister Kajsa Ollongren tegen persbureau Bloomberg in het Zwitserse Davos.