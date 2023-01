Vervoerders: beeld staking in avondspits gelijk aan rest van dag

Tijdens de avondspits is ongeveer hetzelfde beeld te zien van de staking van het streekvervoer als eerder op de dag. Dat is de schatting van een woordvoerster van de Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV), waar de vervoerders bij zijn aangesloten. Volgens haar zijn uitschieters naar boven en beneden te zien, maar is de impact in Brabant en Limburg het grootst. Ook rijden er na 21.30 uur geen bussen meer in de regio Utrecht vanwege onderbezetting door de staking.