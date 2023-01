De AEX-index van de aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag met rode cijfers gesloten, net als de hoofdgraadmeters elders in Europa. De vrees voor een economische recessie door de renteverhogingen van centrale banken tegen de hoge inflatie hing weer boven de markt. Die angst werd verder aangewakkerd door tegenvallende cijfers over de Amerikaanse industrie en winkelverkopen.