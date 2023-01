Amerikaanse vrouw bevalt eerder dan Nederlandse

Amerikaanse vrouwen bevallen gemiddeld eerder dan Engelse en Nederlandse vrouwen, zo komt naar voren uit een onderzoek van Boston University School of Public Health, Oxford University, Harvard Medical School en Amsterdam UMC. Zo bevalt 44 procent van de Nederlandse en 40 procent van de Engelse vrouwen na 40 of meer weken in verwachting te zijn geweest, terwijl dat van de Amerikaanse vrouwen nog maar 23 procent is. De onderzoekers stelden ook vast dat de gemiddelde zwangerschapsduur van Amerikaanse vrouwen tussen 1990 en 2020 met meer dan een halve week afnam, van 39,1 weken tot 38,5 weken.