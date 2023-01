Onderzoeker: staking vervoer mogelijk effectiever door thuiswerken

Hoewel de impact van de staking in het streekvervoer door thuiswerken voor reizigers wellicht minder groot is, kan het effect van de actie op vervoersbedrijven juist groter zijn. Dat zegt Niels Jansen, onderzoeker en docent Arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. „De kans dat de rechter een staking verbiedt, is minder groot als de last voor derden meevalt. Werkgevers hebben nu minder goede argumenten om een actie te laten verbieden.”