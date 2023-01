Protestmars in Parijs tegen pensioenplannen regering begonnen

In Parijs is op het Place de la République een protestmars begonnen gericht tegen de voorgestelde hervormingen van het pensioenstelsel. Er doen tienduizenden mensen aan mee. De vakbonden hadden vooraf gerekend op tussen de 50.000 en 80.000 demonstranten, maar volgens een vakbondsleider is de opkomst groter dan verwacht en komen er nog meer mensen naartoe. Dat is met het openbaar vervoer erg moeilijk door de vele bussen, treinen, trams en metro’s die niet rijden vanwege de staking. In heel het land is het openbaar vervoer voor een belangrijk deel uitgevallen.