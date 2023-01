De staking in het streekvervoer zorgt voor extra klandizie bij een aantal taxibedrijven. Dat zien onder meer de Taxi Centrale Maastricht en Brabotax in Eindhoven. „We hebben het veel drukker dan normaal”, zegt Pieter Petersen van de Taxi Centrale Maastricht. „Ik denk dat we ongeveer 20 procent meer ritjes hebben.”