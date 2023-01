Door de staking in het streekvervoer gaat donderdagochtend ongeveer 40 procent van de dienstregeling niet door. Dat is althans de schatting van de Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV) waar de vervoerders bij zijn aangesloten. Vakbond FNV, die de staking organiseert, rekent op een grotere impact maar heeft pas later op de dag specifiekere cijfers.