De AEX-index op het Damrak ging donderdag omlaag onder aanvoering van staalconcern ArcelorMittal en olie- en gasconcern Shell. De stemming op de Amsterdamse beursvloer werd gedrukt door de fors lagere slotstanden op Wall Street, waar de recessievrees weer oplaaide door tegenvallende cijfers over de Amerikaanse industrie en de winkelverkopen in de VS.