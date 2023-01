Keolis start treinverkeer donderdag later op vanwege staking

Keolis start zijn treinverkeer donderdag later op vanwege de landelijke staking in het streekvervoer. Het vervoersbedrijf zet aan het begin van de dag nog geen Blauwnet-treinen in, maar in de loop van de ochtend moet alles wel weer op gang komen. Op het traject Zutphen-Hengelo-Oldenzaal heeft de staking na 10.00 uur geen gevolgen meer voor de dienstregeling, geeft Keolis aan. Voor de verbinding tussen Hengelo en het Duitse Bielefeld zou dat vanaf 09.30 uur al het geval moeten zijn. Andere trajecten worden eveneens opgestart, al sluit het bedrijf niet uit dat er daar ook na 10.00 uur nog enkele ritten kunnen vervallen.