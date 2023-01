Twee inzittenden van spookrijdende auto A16 bekenden van politie

Twee inzittenden van de spookrijdende auto afgelopen weekend op de A16 bij Roosendaal (Noord-Brabant) waren bekenden van de politie, melden bronnen aan het ANP na berichtgeving in De Telegraaf. De 33-jarige bestuurder uit Tilburg en de 19-jarige bijrijder uit Drunen zouden betrokken zijn geweest bij mishandelingen. Ook zouden ze meerdere keren de Opiumwet hebben overtreden. Over de derde inzittende, een 17-jarige jongen uit Harreveld, is niet duidelijk of het om een bekende van de politie gaat. Het voertuig veroorzaakte een botsing met een andere auto waarbij drie mensen om het leven kwamen.