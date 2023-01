Rivierkreeft op menu mens en wasbeer gunstig voor waterleven

Het grootschalig vangen van rivierkreeften die eigenlijk niet in Nederland thuishoren, levert goede resultaten op. Na twee jaar „gericht en intensief” kreeften vangen in de Krimpenerwaard, is het onderwaterleven er flink op vooruitgegaan. In de sloten waar het eerder nog krioelde van de kreeften groeien nu weer onderwaterplanten, zoals blaasjeskruid, laat het waterschap weten. De meerderheid van de gevangen kreeften gaat naar de handel, vertelt een woordvoerster. De grotere kreeften komen in restaurants op het bord te liggen. Een deel van de kleinere exemplaren, die niet goed te verkopen zijn, is tijdens een proefperiode naar Diergaarde Blijdorp in Rotterdam gestuurd.