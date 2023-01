Opslag radioactief afval: openheid belangrijk bij wegnemen zorgen

Radioactief afval wordt vaak gezien als reden om tegen kernenergie te zijn. De straling van dat afval kan namelijk duizenden jaren gevaarlijk blijven. Maar volgens adjunct-directeur Ewoud Verhoef van COVRA (Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval) is de opslag en het beheer van radioactief afval goed en veilig geregeld in Nederland. Hij stelt dat openheid hierover belangrijk is om zorgen bij mensen over dat afval weg te nemen.