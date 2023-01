Touringcarchauffeurs leggen donderdag en vrijdag ook het werk neer, in navolging van bus- en treinpersoneel in het streekvervoer. Dat meldt vakbond FNV, die met de staking de eisen voor een betere cao voor touringcarchauffeurs wil afdwingen. Veel van de chauffeurs zouden daarnaast ook werkzaam zijn in het streekvervoer.