De toerismebranche in de Europese Unie heeft het bijna even druk als in het laatste jaar voor de coronapandemie. Hotels, bed and breakfasts en andere accommodaties in het landenblok verzorgden vorig jaar ruim 2,7 miljard overnachtingen. Dat is veel meer dan in de door corona getekende jaren 2020 en 2021 en bijna evenveel als in 2019.