De Europese journalistenvakbond IFJ-EFJ steunt de Oekraïense bonden die zich zorgen maken over de persvrijheid in hun land. Ze zijn ongerust over een nieuwe mediawet die president Volodimir Zelenski in december tekende, waardoor het toezicht op de media sterk is toegenomen. De media-waakhond zou te afhankelijk zijn van de politiek en te veel bevoegdheden hebben gekregen.