Nikkei flink omhoog na rentebesluit Bank of Japan

De aandelenbeurs in Tokio ging woensdag flink omhoog en was daarmee een positieve uitschieter op de Aziatische markten. Beleggers verwelkomden het besluit van de Bank of Japan (BoJ) om de rente nog altijd ongewijzigd te laten op min 0,1 procent. De Japanse centrale bank houdt daarmee vast aan het beleid om de economie verder te stimuleren. De BoJ is de enige van de grote centrale banken in de wereld die de rente nog niet heeft verhoogd. Dat komt vooral doordat de inflatie in het land minder hoog is dan in andere grote economieën.