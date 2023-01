De vervolging van christenen blijft wereldwijd op een alarmerend hoog niveau, aldus het jaarrapport van de in Nederland opgerichte internationale organisatie Open Doors. Die ziet bijvoorbeeld de vervolging van en het geweld tegen christenen in landen beneden de Sahara steeds erger worden. Ook de digitale controle in de Volksrepubliek China vergroot de dreiging van de staat tegen de kerken.