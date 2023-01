Toch geen steun PVV: meerderheid afschaffen ‘zonnesubsidie’ onzeker

Het is nog maar zeer de vraag of het kabinetsplan om een steunregeling voor zonnepanelen af te schaffen op genoeg steun in de Eerste Kamer kan rekenen. Het leek tijdens het debat of uitgerekend de PVV, een belangrijke criticaster van het klimaatbeleid, energieminister Rob Jetten dichterbij een meerderheid in de senaat zou brengen. Maar de partij zegt achteraf op Twitter waarschijnlijk toch tegen de wet te willen stemmen.