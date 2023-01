De Piet Heintunnel in Amsterdam-Oost gaat vrijdag rond 21.00 uur weer open, meldt de gemeente. De bijna 25 jaar oude tunnel is sinds eind juni 2021 dicht voor verkeer, behalve voor de tram, vanwege een grondige opknapbeurt. De tunnel is een belangrijke schakel tussen het centrum van Amsterdam en Zeeburgereiland, IJburg en de ringweg A10 (afrit S114).