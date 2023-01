Koning Willem-Alexander heeft met „plezier” weer gasten ontvangen voor de eerste nieuwjaarsreceptie in drie jaar tijd in het Koninklijk Paleis in Amsterdam. In zijn speech zei de vorst dat de coronapandemie „diepe sporen” heeft achtergelaten in de samenleving maar de afgelopen tijd wel heeft aangetoond dat we „heel veel turbulentie” aankunnen.