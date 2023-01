GGD: Kankeratlas laat belang van maatwerk zien

De cijfers uit de Nederlandse Kankeratlas laten zien dat maatwerk nodig is op het gebied van preventie en voorlichting. De verschillen tussen regio’s onderstrepen dat zaken als afkomst en inkomen van grote invloed zijn op gezondheid en dat daarom ook per gebied een specifiekere aanpak nodig kan zijn. Dat zegt een woordvoerder van de GGD GHOR, de landelijke koepelorganisatie van GGD’en. „Het moet toch zo zijn dat we in Nederland allemaal gelijke toegang hebben tot goede zorg en de mogelijkheid om een gezond leven te leiden.”