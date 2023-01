Er komt voor het eerst een strategische voorraad in de Europese Unie van vaccins, tegengif, medische hulpmiddelen en apparatuur om te gebruiken in geval van een chemische, biologische of radiologische aanval of kernramp. De Europese Commissie stuurt 242 miljoen euro naar Finland om de voorraad aan te leggen als respons op zogeheten CBRN-gebeurtenissen of als voorbereiding op risicovolle situaties.