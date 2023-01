De EU moet zichzelf „investerings- en innovatievriendelijker” maken. Ook moet Europa meer geld steken in haar eigen industrieën en vooral schone technologieën, vindt de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen. Brussel is bereid hiervoor een speciaal nieuw fonds op te zetten en de staatssteunregels te versoepelen, zei de Duitse op het World Economic Forum (WEF) in het Zwitserse Davos.