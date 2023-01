Kamp Amersfoort belicht eed van artsen tijdens WOII

Artsen legden tot het begin van deze eeuw de eed van Hippocrates af, waarin ze onder andere plechtig beloofden dat ze zorgvuldig zouden handelen en het belang van patiënten altijd voorop zouden stellen. In de Tweede Wereldoorlog kwamen artsen echter tegenover elkaar te staan. Sommige dokters werkten voor de nazi’s in concentratiekampen, waar andere artsen werden opgesloten. Nationaal Monument Kamp Amersfoort belicht in de nieuwe wisseltentoonstelling Artsen(l)eed hoe artsen elkaar ondanks dezelfde eed toch naar het leven konden staan.