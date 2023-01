Minister Sigrid Kaag (Financiën) is tevreden over een verklaring die de Eurogroep in Brussel over de digitale euro heeft afgegeven. Daarin stellen de ministers van Financiën van de eurolanden (Eurogroep) onder andere dat een mogelijke invoering van een digitale euro een politieke keuze is. „Veel van de Nederlandse inzet heeft zijn vruchten afgeworpen in deze verklaring”, zei de D66-minister na afloop van de Eurogroep.