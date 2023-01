De AEX-index van de aandelenbeurs in Amsterdam is maandag vrijwel onveranderd gesloten. Techinvesteerder Prosus was de sterkste daler in de hoofdindex op het Damrak na een adviesverlaging door analisten van beleggingsadviseur Bank Degroof Petercam. Beleggers moesten het verder doen zonder richting vanuit Wall Street omdat de Amerikaanse aandelenmarkten dicht zijn voor Martin Luther King Day.